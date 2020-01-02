Про це заявила директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна в інтерв’ю “РБК-Україна”.
Вона пояснила, що останні опитування показують, що число українців, які схвалюють/не схвалюють напрямок, в якому рухається країна, поки що приблизно однакове. Але після Нового року число тих, хто вважає шлях неправильним, переважить.
Також очікується істотне зниження рейтингу Зеленського через три невиконані задачі, які українці вважають найбільш важливими.
“Перше – це війна на Донбасі. Зеленський обіцяв, що вона закінчиться, намагається щось робити, але поки війна триває.
Друга задача – підвищення добробуту. Падіння не було, але і такого зростання, на яке багато хто розраховував, особливо пенсіонери, теж немає …
Третє – боротьба з корупцією. Поки що нікого шумно не посадили. Якийсь рух є, когось звільняють, але по факту нікого не посадили”, – заявила Бекешкіна.
Соціолог пояснила, що поки що в українців залишається надія на президента, тому що вони вважають, що “він наш, а вони йому заважають”.
Вона підкреслила, що Зеленському навряд чи вдасться утримати високий рейтинг протягом року президентства.
“Рік – це дуже багато, у нас ще ніхто стільки не витримував, якщо брати попередніх президентів. Є критична точка, дуже важлива, – це рішення ситуації з Донбасом … Це означає, що серед певної частини громадян він втратить підтримку”, – пояснила вона.
Також українці мають страхи, пов’язані з тим, не обвалиться гривня. Ще один фактор, який вплине на рейтинг – те, як “інтенсивно “мочать” волонтерів”.
Рейтинг чинного президента України з початку осені знизився на 21%.
- Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг” за 20-24 листопада 2019 року, 53% опитаних висловили переконання, що Володимир Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім президентом Петром Порошенком. Ще 15% дотримувалися протилежної думки, а 22% заявили, що нічого не змінилося. 20% громадян України не бачили змін після приходу до влади президента Володимира Зеленського.
- Більшість громадян України були готові чекати від одного року до трьох результатів діяльності Володимира Зеленського на президентській посаді. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 20-24 листопада 2019 року.