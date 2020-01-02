Після Нового року рейтинг президента Володимира Зеленського буде знижуватися, а кількість українців, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, буде рости.

Про це заявила директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Вона пояснила, що останні опитування показують, що число українців, які схвалюють/не схвалюють напрямок, в якому рухається країна, поки що приблизно однакове. Але після Нового року число тих, хто вважає шлях неправильним, переважить.

Також очікується істотне зниження рейтингу Зеленського через три невиконані задачі, які українці вважають найбільш важливими.

“Перше – це війна на Донбасі. Зеленський обіцяв, що вона закінчиться, намагається щось робити, але поки війна триває.

Друга задача – підвищення добробуту. Падіння не було, але і такого зростання, на яке багато хто розраховував, особливо пенсіонери, теж немає …

Третє – боротьба з корупцією. Поки що нікого шумно не посадили. Якийсь рух є, когось звільняють, але по факту нікого не посадили”, – заявила Бекешкіна.

Соціолог пояснила, що поки що в українців залишається надія на президента, тому що вони вважають, що “він наш, а вони йому заважають”.

Вона підкреслила, що Зеленському навряд чи вдасться утримати високий рейтинг протягом року президентства.

“Рік – це дуже багато, у нас ще ніхто стільки не витримував, якщо брати попередніх президентів. Є критична точка, дуже важлива, – це рішення ситуації з Донбасом … Це означає, що серед певної частини громадян він втратить підтримку”, – пояснила вона.

Також українці мають страхи, пов’язані з тим, не обвалиться гривня. Ще один фактор, який вплине на рейтинг – те, як “інтенсивно “мочать” волонтерів”.

Рейтинг чинного президента України з початку осені знизився на 21%.