В рамках кримінального провадження, за яким були обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголошено 12 підозр.

Про це повідомила прес-служба відомства.

“17 липня повідомлено про підозру 12 особам, в тому числі керівнику ДСА (Державна судова адміністрація) і керівнику ОАСК, метою яких було захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над ВККСУ, ВСП, створення штучних перешкод у їх роботі, а також втручання в діяльність державних діячів”, – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що керівники ДСА та ОАСК підозрюються в зловживання впливом на уповноваженого на виконання функції держави.

Серед підозрюваних: голова ОАСК (Павло Вовк – Ред.), Заступник голови ОАСК, троє суддів ОАСК, голова ДСА України (Зіновій Холоднюк – Ред.), три адвоката і фізична особа.

“Дане провадження передано з СБУ в НАБУ і САП для подальшого розслідування”, – заявляють в НАБУ.

За інформацією слідства, фактично дана злочинна група у власних інтересах і інтересах політичних еліт приймала замовні рішення.

“Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подачі штучних, надуманих адміністративних позовів від підставних громадських організацій, або фізичних осіб в свій же суд з наступним “надшвидким” їх розглядом і з наперед визначеним результатом”, – сказано в повідомленні.