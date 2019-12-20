Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” заявив головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Він пояснив, що коли прийшов працювати в ГПУ, то у відомстві було близько 1400 прокурорів, а після атестації їх залишилося 680. Він підкреслив, що мова йде тільки про Генпрокуратуру, а не про місцеві.

“Ми просто почали чистити “рибу з голови”. “Хвіст”, звичайно, ще залишається нечищений, але вже набагато легше. Тому що коли ти починаєш, наприклад, викидати з системи якихось районних прокурорів, то ефекту ніякого не буде. “Голова” ж залишається та ж, а змінюються тільки “руки”, які гроші носили», – сказав Чумак.

За його словами, проведення переатестації в ГПУ, це свого роду “революція всієї системи кримінальної юстиції”.

“Все працює. А суспільство навіть цього не помітило і не відчуло. Хоча відбулася революція. Не просто для Генпрокуратури, а для всієї системи кримінальної юстиції. Наслідки цієї революції суспільство буде розгрібати через рік”, – зазначив він.