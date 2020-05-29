Начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса відсторонили від виконання обов'язків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

“Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, відсторонені від посад заступник Педоса – начальник кримінальної поліції, а також керівник оперативної служби. Згідно з інформацією на сайті вінницької поліції, начальником кримінальної поліції є Олександр Цимбалюк.

Причиною таких рішень в МВС назвали “грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів”.

Згідно з інформацією джерел #Букв, відсторонення від посад, в тому числі, пов’язано з сьогоднішньою резонансною перестрілкою в Броварах.

Зв’язок кадрових рішень у вінницькій поліції зі стріляниною побічно підтвердив і голова МВС Арсен Аваков на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. За словами міністра, конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний “з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів”.

Аваков уточнив, що в зіткненні брали участь близько 100 осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці. Ще одна група на трьох мікроавтобусах прибула з Києва.

“Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області”, – зазначив Аваков.

За інформацією очільника МВС, група з Вінницької області – співробітники однієї з охоронних фірм.

Аваков наголосив, що зараз встановлюються особи тих, хто направляв озброєних людей з Вінниці. Він також пообіцяв “зробити кадрові висновки щодо Вінницької області”.

“Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити”, – заявив міністр.

Аваков додав, що за фактом стрілянини були затримані 20 осіб, троє знаходяться в лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів.