Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.
“Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, відсторонені від посад заступник Педоса – начальник кримінальної поліції, а також керівник оперативної служби. Згідно з інформацією на сайті вінницької поліції, начальником кримінальної поліції є Олександр Цимбалюк.
Причиною таких рішень в МВС назвали “грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів”.
Згідно з інформацією джерел #Букв, відсторонення від посад, в тому числі, пов’язано з сьогоднішньою резонансною перестрілкою в Броварах.
Зв’язок кадрових рішень у вінницькій поліції зі стріляниною побічно підтвердив і голова МВС Арсен Аваков на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. За словами міністра, конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний “з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів”.
Аваков уточнив, що в зіткненні брали участь близько 100 осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці. Ще одна група на трьох мікроавтобусах прибула з Києва.
“Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області”, – зазначив Аваков.
За інформацією очільника МВС, група з Вінницької області – співробітники однієї з охоронних фірм.
Аваков наголосив, що зараз встановлюються особи тих, хто направляв озброєних людей з Вінниці. Він також пообіцяв “зробити кадрові висновки щодо Вінницької області”.
“Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити”, – заявив міністр.
Аваков додав, що за фактом стрілянини були затримані 20 осіб, троє знаходяться в лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів.
- У Броварах сьогодні зранку сталася масштабна стрілянина. За попередньою версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з’ясовується.
- В ході масової стрілянини в Броварах поліцією було затримано 11 осіб.
- У Київській області правоохоронці ввели план-перехоплення через перестрілку у Броварах.