Україна прагне членства в Північноатлантичному альянсі після отримання статусу партнера з розширених можливостей.

Про це новий віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила в інтерв’ю “Європейській правді”.

Вона вважає приєднання України до EOP (Enhanced opportunity partner, тобто до програми розширених можливостей НАТО, – ред.) є дуже потужним політичним сигналом про пріоритети Альянсу.

“Ні Україна, ні НАТО не розглядають EOP як відволікання уваги від руху в напрямку ПДЧ і членства в Альянсі”, – сказала Стефанишина.

Нагадаємо, минулого тижня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Варто зазначити, що перевагами нового статусу України в НАТО є: поглиблений обмін розвідданими; доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО; пріоритетний доступ до оцінок і сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО; підвищення рівня сумісності України та Альянсу.

На цей час Україна є одним з шести партнерів щодо розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.

При цьому, статус України як партнера щодо розширених можливостей не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.