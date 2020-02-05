Про це в коментарі #Буквам розповів глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
На запитання, чи є вже розуміння, хто записував розмови в Кабміні, Арахамія висловив думку, що це міг бути хтось із учасників зустрічі. Нардеп уточнив, що це його особисте припущення.
“Я не розбирався глибоко в цій темі, але моя думка, що писав хтось із учасників зустрічі. Хто саме – це вже теорії змови. Кабінети перевірили (на предмет прослушки), в кабінетах нічого немає”, – зазначив нардеп.
Арахамія уточнив, що після цього були посилені охоронні заходи.
“Після цього сильно загострилася тема охорони, і до Разумкова вже з телефоном не зайдеш. Так само і по Кабміну і міністрам. Це не дуже зручно: якщо засідання по півтори години, то потім виходиш, а у тебе 100 пропущених дзвінків”, – розповів він.
Як відомо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.
- В українських ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський знає, на якому каналі монтували ролики з прослуханими розмовами Олексія Гончарука.