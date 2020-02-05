Після оприлюднення прослушки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука були посилені заходи безпеки в Уряді і Парламенті.

Про це в коментарі #Буквам розповів глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

На запитання, чи є вже розуміння, хто записував розмови в Кабміні, Арахамія висловив думку, що це міг бути хтось із учасників зустрічі. Нардеп уточнив, що це його особисте припущення.

“Я не розбирався глибоко в цій темі, але моя думка, що писав хтось із учасників зустрічі. Хто саме – це вже теорії змови. Кабінети перевірили (на предмет прослушки), в кабінетах нічого немає”, – зазначив нардеп.

Арахамія уточнив, що після цього були посилені охоронні заходи.

“Після цього сильно загострилася тема охорони, і до Разумкова вже з телефоном не зайдеш. Так само і по Кабміну і міністрам. Це не дуже зручно: якщо засідання по півтори години, то потім виходиш, а у тебе 100 пропущених дзвінків”, – розповів він.

Як відомо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.

Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.