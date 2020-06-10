Після протестів кілька вулиць в Нью-Йорку перейменують на «Black Lives Matter».

Влада Нью-Йорка хоче перейменувати вулиці в різних районах міста на "Black Lives Matter" після масових протестів просить расизму і поліційної агресії.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. Як повідомлялося раніше, 5 червня у Вашингтоні (США) ділянку 16-й вулиці, що веде до будівлі адміністрації президента, перейменували на “Площа Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) — на честь руху проти поліційного насильства на грунті расизму. На вказаній вулиці також намалювали гігантськими буквами напис: Black Lives Matter ( “Життя чорних важливі”). У вівторок, 9 червня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що в місті з’явиться кілька вулиць з аналогічною назвою. “Це послання, Black Lives Matter, це те, що це місто має глибоко відчути, і ця нація повинна також”, — сказав де Блазіо. Мер зазначив, що одна з таких вулиць буде поруч з мерією. Всього таких локацій буде чотири — в різних районах міста. “Black Lives Matter” також буде написано на дорогах в обраних місцях.

На відео з 1:13:00

Нагадаємо, 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.

2 червня в результаті громадських заворушень на території США, щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень. 3 червня стало відомо, що в результаті протестів загинули 13 осіб.

На тлі масових протестів в США почастішали випадки мародерства, у низці американських міст була введена комендантська година. До 4 червня кількість затриманих під час масових протестів сягнула 10 тисяч осіб.

Крім цього, за підрахунками журналістського проєкту Bellingcat, під час протестів в США офіцери поліції 157 разів застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.

5 червня генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповання використовують протести в зв’язку зі смертю Джорджа Флойда в своїх інтересах.

Президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашистської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях. Що це за рух можна прочитати за посиланням.

Також Дональд Трамп погрожував, що в разі, якщо керівники штатів або міст відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя і майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання 1807 року, який дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадських заворушень. У Пентагоні цю заяву засудили, зауваживши, що розгортання армії для придушення протестів у США недоречно. Вже 3 червня Пентагон направив 1600 військових в федеральний округ Колумбія для стримування протестів.

Генерал, ексміністр оборони США Джеймс Меттіс розкритикував президента США Дональда Трампа через загрозу використовувати військових, щоб придушити масові протести, звинувативши його в спробі “розділити країну”. Колишній глава апарату Білого дому Джон Френсіс Келлі погодився з думкою Меттіса.

На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протестах. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестуючих у Вашингтоні.