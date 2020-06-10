Після протестів кілька вулиць в Нью-Йорку перейменують на «Black Lives Matter».

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.
Як повідомлялося раніше, 5 червня у Вашингтоні (США) ділянку 16-й вулиці, що веде до будівлі адміністрації президента, перейменували на “Площа Black Lives Matter” (Black Lives Matter Plaza) — на честь руху проти поліційного насильства на грунті расизму. На вказаній вулиці також намалювали гігантськими буквами напис: Black Lives Matter ( “Життя чорних важливі”).
У вівторок, 9 червня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що в місті з’явиться кілька вулиць з аналогічною назвою.
“Це послання, Black Lives Matter, це те, що це місто має глибоко відчути, і ця нація повинна також”, — сказав де Блазіо.
Мер зазначив, що одна з таких вулиць буде поруч з мерією. Всього таких локацій буде чотири — в різних районах міста. “Black Lives Matter” також буде написано на дорогах в обраних місцях.
На відео з 1:13:00
Нагадаємо, 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу. Протести тривають донині.
2 червня в результаті громадських заворушень на території США, щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень. 3 червня стало відомо, що в результаті протестів загинули 13 осіб.
На тлі масових протестів в США почастішали випадки мародерства, у низці американських міст була введена комендантська година. До 4 червня кількість затриманих під час масових протестів сягнула 10 тисяч осіб.
Крім цього, за підрахунками журналістського проєкту Bellingcat, під час протестів в США офіцери поліції 157 разів застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
5 червня генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що іноземні сили, а також екстремістські угруповання використовують протести в зв’язку зі смертю Джорджа Флойда в своїх інтересах.
Президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашистської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях. Що це за рух можна прочитати за посиланням.
Також Дональд Трамп погрожував, що в разі, якщо керівники штатів або міст відмовляться “вжити заходів, необхідних для захисту життя і майна їхніх жителів”, він буде посилатися на Закон про повстання 1807 року, який дозволяє президенту розгорнути збройні сили США для придушення громадських заворушень. У Пентагоні цю заяву засудили, зауваживши, що розгортання армії для придушення протестів у США недоречно. Вже 3 червня Пентагон направив 1600 військових в федеральний округ Колумбія для стримування протестів.
Генерал, ексміністр оборони США Джеймс Меттіс розкритикував президента США Дональда Трампа через загрозу використовувати військових, щоб придушити масові протести, звинувативши його в спробі “розділити країну”. Колишній глава апарату Білого дому Джон Френсіс Келлі погодився з думкою Меттіса.
На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протестах. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестуючих у Вашингтоні.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати департамент поліції.
- Раніше #Букви розповідали, як влада реагує на триваючі вже два тижні протести і чого вдалося домогтися протестуючих.