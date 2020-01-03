Вулицю Пушкінську в самому центрі столиці України – Києві пропонують перейменувати на Асфальтовану.

Відповідна петиція оприлюднена на сайті Київради.

Вона була зареєстрована 2 січня. Її автором є громадянський і політичний діяч, активіст партії ВО “Свобода” Олександр Аронець.

“З метою об’єднання суспільства, заради подолання відмінностей, щоб бути єдиною країною кожного дня пропоную перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на вулицю Асфальтовану. Метро “Льва Толстого” пропонується перейменувати на метро Освітлене. Вулицю Московську — на Неважлива. Немає різниці, тому такі назви топонімів повинні нас об’єднати”, – йдеться в тексті петиції.

На момент написання новини вона зібрала понад 380 підписів з 10 тисяч необхідних. До закінчення збору підписів залишилося 88 днів.

На своїй сторінці в Facebook Аронець підтвердив, що виступив з подібною ініціативою після новорічного звернення президента України Володимира Зеленського.

У своєму святковому зверненні глава держави заявив, що ми всі уявляємо майбутнє країни однаково, і немає значення, як називаються вулиці.

“У новому році нам потрібно бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Тому що ми уявляємо його однаково: це успішна і процвітаюча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей і території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий”, – зазначив Зеленський.

Вулиця Пушкінська належить до Шевченківського району міста Києва. Вона розташована в самому центрі і пролягає від Прорізної вулиці до площі Льва Толстого.