Після розголосу і скандалу міністерство охорони здоров'я відновило переговори з Інститутом молекулярної біології й генетики НАН України щодо виготовлення модернізованих ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної хвороби.

Про це повідомив голова організації StateWatch Гліб Канєвський на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук України попри заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова не отримав фінансування на наукові дослідження і виготовлення тест-систем.

“Важлива проміжна перемога для команди StateWatch і для України в цілому. Під вечір Інститут молекулярної біології і генетики НАН повідомив, що МОЗ відновив переговори про виготовлення ПЛР-тестів. Це сталося після розголосу інформації про те, що уряд два місяці не може знайти кошти на замовлення нових тестів. Зокрема заступник Голови ВРУ Олена Кондратюк закликала Уряд невідкладно налагодити виробництво вітчизняних ПЛР-тестів на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН”, – написав Канєвський.

В Інституті молекулярної біології і генетики НАН запевняють, що готові забезпечити від 10 до 20 000 тестів на тиждень.

“Міністерство охорони здоров’я України відновило переговори з Інститутом молекулярної біології і генетики з виготовлення ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби. Для того, щоб спростити роботу лабораторій ЦГЗ з нашими ПЛР-системами, Інститут модернізував свої тести, розроблені ще в лютому 2020 на замовлення РНБО України . Модернізація торкнулася включення в набір системи виділення вірусної РНК і синтезу кДНК. На цей час в лабораторіях Інституту наші фахівці можуть виробляти від 10 до 20 тис. ПЛР-тестів на тиждень”, – йдеться в повідомленні.

В Інституті молекулярної біології і генетики НАН нагадали, що розробили ПЛР-тести на замовлення РНБО України в лютому 2020.

“Ми виготовили 1000 тестів і передали ще 10-12 березня. Першого хворого на коронавірус в Україні – в Чернівцях – на початку березня виявили завдяки тестам виробництва Інституту молекулярної біології і генетики”, – акцентували в інституті.