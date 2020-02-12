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Після скандалу новий директор ОПЗ попросив зменшити свою зарплату в 10 разів

Новопризначений виконувач обов'язків голови правління "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) Микола Синиця, який буде отримувати зарплату в розмірі 630 тисяч гривень на місяць, попросив зменшити свою зарплату в 10 разів.

Середа, 12 лютого 2020, 00:37

Про це повідомляє інформагентство “Українські новини” з посиланням на лист в.о. директора заводу.

Раніше #Букви повідомляли, що у статті 5 документа “Умови матеріального забезпечення керівника” прописано, що в.о. директора ОПЗ “нараховується і виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу в розмірі 60 мінімальних посадових окладів” працівника заводу.

Джерело #Букв у Фонді державного майна України повідомило, що оклад працівника ОПЗ складає 10 тисяч 500 гривень.

Відтак, зарплата Синиці складе 630 тисяч гривень на місяць.

Також йому може виплачуватися премія за квартал або рік. Її розмір буде визначати наглядова рада ОПЗ.

Крім того, Синиці може раз на рік встановлюватися матеріальна винагорода “за ефективне управління майном”.

Керівнику ОПЗ буде надаватися відпустка тривалістю 24 календарних дні зі збереженням зарплати.

У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця Синиці виплатять вихідну допомогу в розмірі шестимісячного заробітку (якщо розірвання не спровоковано невиконанням обов’язків).

Після публікацій в ЗМІ Синиця звернувся до Фонду державного майна (ФДМ) України та Наглядової ради підприємства з проханням про зменшення власної заробітної плати в 10 разів.

“Вважаю, що фінансовий стан підприємства не дозволяє в даний час виплачувати мені заробітну плату, встановлену договором”, – написав Синиця.

Незважаючи на це, Синиця просить зменшити його заробітну плату, встановивши її на рівні окладу попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка, яка становила близько 60 тис. гривень.

“Прошу змінити пункт 5.1 зазначеного контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконуючого обов’язки голови правління – директора ПАТ “ОПЗ”, – йдеться в листі.

До призначення в ОПЗ Микола Синиця протягом останніх кількох років обіймав посаду виконуючого обов’язки “Українського державного аерогеодезичного підприємства”.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів “Два гуся”. Синиця в 2019 році балотувався до Верховної Ради від ВО “Свобода”.

  • 24 січня стало відомо, що виконуючим обов’язки директора Одеського припортового заводу став Микола Синиця, який володіє рестораном “Два гуся”. Таке рішення ухвалив Уряд.
  • Перший заступник директора “Одеського припортового заводу” Микола Щуріков вважає призначення виконуючим обов’язки голови ОПЗ Миколи Синиці початком чергового етапу боротьби за потоки. Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам. Микола Щуріков також заявив, що з 2015 року вартість заводу впала в 10 разів.
  • ЗМІ з посиланням на публічні реєстри повідомляли, що Микола Синиця володіє фірмою “Тандем-Д”, яку підозрюють у фінансових махінаціях.
  • 30 січня стало відомо, що голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення “потрібної” людини директором Одеського припортового заводу (ОПЗ).
Теги: ОПЗ, зарплата

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