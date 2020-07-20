Після чуток про вагітність прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла про своє молоду людину. Дівчина не захотіла називати його ім'я, але натякнула, що він займається політикою.

Про це вона повідомила в інтерв’ю телеведучій Наталії Влащенко на її YouTube-каналі.

Варто зазначити, що інтерв’ю Мендель давала російською мовою.

Мендель відповіла на питання про те, кого б вона взяла з собою, якби їй рік довелося перебувати на безлюдному острові.

“Я б взяла свого молодого чоловіка. Це єдина людина, з яким я хотіла б провести рік, і це було б дійсно круто”, – сказала Мендель.

Прессекретар глави держави додала, що докладає певні зусилля, щоб ніхто не знав ім’я її хлопця.

“Я не думаю, що хтось знає, хто це … Нехай поки буде так”, – зазначила вона.

Також дівчина зазначила, що, швидше за все, так буде до кінця її каденції. Мендель зазначила, що їй дійсно не вистачає часу на особисте життя через щільний робочий графік.

“Його не вистачає, ні у нього, ні у мене. Я не знаю, якось, десь це виходить”, – сказала вона.

При цьому журналістка запитала, чи займається обранець Мендель політикою. На що дівчина відповіла: “Ну, таке”.

Також вона додала, що її хлопець не працює в Офісі президента.

“Нам довелося пройти цей період, коли він трохи дивувався. Він говорив, що читає про мене, дивиться, що пишуть. За його словами, у нього виникла дискоординація, тому що в тому просторі я одна, а тут інша”, – поділилася Мендель.

Раніше засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що в урядовому кварталі ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський – коханці. Ще й надто, за його словами, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього.

Юлія Мендель назвала фейком свою нібито вагітність від глави держави.