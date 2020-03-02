Про це вона сама повідомляла на своїй Instagram–сторінці.
За словами Діденко, тема випуску шоу Малахова мала бути “дуже сумною“.
В той же час вона пообіцяла розповісти подробиці пізніше.
Також повідомляється, що на телевізійне шоу разом з нею прийшли подруги.
Раніше, 29 лютого, Діденко розповідала про свій шоковий стан після загибелі друзів і чоловіка.
Вчора не ревіла, а сьогодні мене прям прорвало. Вчора я думала, що це сон, а сьогодні Настя (дочка) прокинулася і каже: “А де тато?“ Не знаю, що їй сказати“, – говорила вона.
- Нагадаємо, у Москві Instagram-блогерка Катерина Діденко вирішила відсвяткувати свій день народження в одному з банних комплексів. Під час вечірки в басейн висипали сухий лід, внаслідок чого загинули кілька гостей.