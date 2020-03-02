Російська Instagram-блогерка Катерина Діденко, на дні народження якої в лазні загинули її чоловік і друзі, пішла на ток-шоу до Андрія Малахова.

Про це вона сама повідомляла на своїй Instagram–сторінці.

За словами Діденко, тема випуску шоу Малахова мала бути “дуже сумною“.

В той же час вона пообіцяла розповісти подробиці пізніше.

Також повідомляється, що на телевізійне шоу разом з нею прийшли подруги.

Раніше, 29 лютого, Діденко розповідала про свій шоковий стан після загибелі друзів і чоловіка.

Вчора не ревіла, а сьогодні мене прям прорвало. Вчора я думала, що це сон, а сьогодні Настя (дочка) прокинулася і каже: “А де тато?“ Не знаю, що їй сказати“, – говорила вона.