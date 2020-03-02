Про це вона сама повідомляла на своїй Instagramсторінці.

За словами Діденко, тема випуску шоу Малахова мала бути дуже сумною.

В той же час вона пообіцяла розповісти подробиці пізніше.

Також повідомляється, що на телевізійне шоу разом з нею прийшли подруги.

Раніше, 29 лютого, Діденко розповідала про свій шоковий стан після загибелі друзів і чоловіка.

Вчора не ревіла, а сьогодні мене прям прорвало. Вчора я думала, що це сон, а сьогодні Настя (дочка) прокинулася і каже: А де тато? Не знаю, що їй сказати, говорила вона.

  • Нагадаємо, у Москві Instagram-блогерка Катерина Діденко вирішила відсвяткувати свій день народження в одному з банних комплексів. Під час вечірки в басейн висипали сухий лід, внаслідок чого загинули кілька гостей.