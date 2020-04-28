Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Уточнюється, що Андрій Садовий зробив тест на коронавірус в суботу, 26 квітня, через підвищену температуру.

“Сьогодні і вчора відчуваю себе дуже добре, температура 36,6°. А в суботу і неділю була трохи підвищена температура. Тому я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. В цілому все добре. Я особисто пройшов всю процедуру, побачив, як це працює. Якщо є якісь підозри, всім раджу – краще звернутися до сімейного лікаря, а не чекати, що якось обійдеться”, – розповів сам мер.

Відзначається, що у Львівській області та Львові зафіксовано 371 випадок зараження коронавірусом. 13 людей померли від COVID-19.