Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Внаслідок чого на 4-5 день зафіксовано зростання числа захворювань на коронавірус.
За словами Степанова, медики значно збільшили кількість тестувань методом ПЛР.
“Раніше за 10 днів ми робили приблизно тисячу таких тестів, а зараз це вже близько 5 тис. Тестів”, – сказав він.
19.04.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 19 квітня 2020 р.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 358 дітей, з них 199 – молоді 9 років. Лікування кожної дитини проходить під повним контролем Міністерства охорони здоров’я України.
- Станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.