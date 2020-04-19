Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що багато українців не дотримувалися рекомендацій залишатися вдома у Вербну неділю і відвідували церкву.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Внаслідок чого на 4-5 день зафіксовано зростання числа захворювань на коронавірус.

За словами Степанова, медики значно збільшили кількість тестувань методом ПЛР.

“Раніше за 10 днів ми робили приблизно тисячу таких тестів, а зараз це вже близько 5 тис. Тестів”, – сказав він.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 358 дітей, з них 199 – молоді 9 років. Лікування кожної дитини проходить під повним контролем Міністерства охорони здоров’я України.