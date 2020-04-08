Кабмін після критики голови МВС Арсена Авакова заблокував прийняття змін до постанови №952 щодо громадської ради при Національному агентстві з попередження корупції (НАЗК).

Про це повідомляють #Букви.

Так, голова НАЗК Олександр Новіков на засіданні заявив, що даними змінами пропонується “фінансувати раду не за рахунок коштів державного бюджету, а за рахунок міжнародної технічної допомоги”.

На це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що “принципово заперечує проти останнього пункту”.

“Я вважаю, что державні органи не повинні спонсоруватися, навіть якщо з благими намірами, іноземними суб’єктами”, – сказав Аваков.

На що Новіков зауважив, що це не державний орган, а громадська рада при державному органі: “В ДБР створена така ж громадська рада і вона фінансується іноземними донорами”.

“Ви думаєте, що я підтримую громадську раду ДБР? Чи будь-яку іншу? Я вважаю, це моя принципова позиція, що ці органи не повинні мати на нас вплив”, – сказав Аваков.

Новіков відповів, що це виключно питання фінансування ради і це відповідає чинному законодавству України.

“За рахунок незалежності не економлять”, – знову висловився проти Аваков.

Міністр юстиції Денис Малюська сказав, что у нього немає заперечень щодо цього проєкту постанови і наразі дискусія має політичний характер.

У свою чергу омбудсмен Людмила Денисова висловилася проти того, щоб на сайті НАЗК публікувалися особистий телефон та електронна пошта кандидата в члени до громадської ради.

“Якщо кандидат або член цієї ради сам захоче надати таку інформацію, то будь ласка”, – сказала Денисова.

Тут до дискусії підключився Арсен Аваков: “Як це виглядає? Хтось за іноземні кошти приховує персональні дані і при цьому спостерігає за державною інституцією … Ми зараз дозволяємо іноземним суб’єктам управляти громадською радою – я вважаю, що це не припустимо”.

Прем’єр Денис Шмигаль підтримав Авакова: “Я вважаю, що міністр Аваков тут прав. Громадська рада не може фінансуватися іноземними суб’єктами. Тому пропоную зняти його з розгляду і доопрацювати”.

Після було прийнято рішення виключити два пункти – про персональні дані та фінансування – з доопрацюванням в одноденний термін. Документ підтримали без них.