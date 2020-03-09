Після тривалих свят і вихідних українська гривня подешевшає по відношенню до долара.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Уточнюється, що довідкове значення офіційного курсу гривні, яке відповідає середньозваженому курсу угод, на 10 березня встановлено на 12,66 копійок дешевше.

Таким чином, після тривалих вихідних американський долар за курсом Національного банку буде коштувати 24,87 гривні.

Відзначається, що 6 березня американський долар на закритті міжбанку коштував 24,7 української гривні, а євро – 28,34 гривні.