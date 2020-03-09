Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Уточнюється, що довідкове значення офіційного курсу гривні, яке відповідає середньозваженому курсу угод, на 10 березня встановлено на 12,66 копійок дешевше.
Таким чином, після тривалих вихідних американський долар за курсом Національного банку буде коштувати 24,87 гривні.
Відзначається, що 6 березня американський долар на закритті міжбанку коштував 24,7 української гривні, а євро – 28,34 гривні.
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31 % – це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- 9 березня на Лондонській фондовій біржі обвалилися акції російських компаній, а все через обвал нафтових цін.
- Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки.