Після завершення карантину, введеного в Україні в зв'язку зі спалахом коронавірусу, попит на валюту серед українців різко не підвищиться.

Таку думку висловив в інтерв’ю “ВВС Україна” голова Національного банку Яків Смолій.

На його думку, в першу чергу українці почнуть витрачати кошти, які у них є, тому що існує “певний відкладений попит”.

“Ми не очікуємо, що (після завершення карантину, – ред.) усі побіжать купувати долари. Думаю, в першу чергу населення почне витрачати кошти, які в них ще є, бо є певний відкладений попит. Хоча попит буде залишатися ще досить пригніченим, ми більше очікуємо на певне збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень чи валютних операцій”, – зазначив Смолій.

Очільник НБУ нагадав, що “системні банки” мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн – через банківські додатки. Готівкові гроші були доступні для обміну в банківських відділеннях і небанківських пунктах обміну, “які не закривалися на карантин”.

“Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло”, – заявив Смолій.

Він також запевнив, що для НБУ “коливання курсу не є якоюсь страшилкою”, з цим у фінустанові навчилися справлятися.

“Як ви бачили, у березні, коли був певний ажіотаж, ми виходили на ринок з інтервенціями. Ми продали більше 2 млрд доларів, щоб стримати ці ажіотажні настрої. Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви. За другий квартал ми викупили майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку. Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться”, – наголосив Смолій.