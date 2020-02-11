11 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу і призначив замість нього Андрія Єрмака. Українці стурбовані. Хто ж тепер буде шепотіти на вушко, реготати на брифінгах і обіймати молоденьких журналісток?

#Букви вирішили, що Богдану треба піти по-англійськи, а перед цим – нагадати про те, як екскерівник ОПУ став головним героєм фотожаб 2019-го.

Отож, якщо взяти всі події, пов’язані з паном Богданом, можемо уявити, які б поради він міг би залишити своєму наступнику Єрмаку.

Будь собою. Не ховай справжні почуття. Люди це оцінять.

І справді – оцінили.

Самоіронія повинна бути твоєю сильною стороною.

Брифінги брифінгами, але не забувай відпочивати. Не важливо в Сан-Тропе чи на колінах коханої.

Поки вся країна святкувала День Незалежності, голова Офісу Президента Андрій Богдан перебував далеко від Батьківщини і був відсутній на офіційних заходах у Києві.

Знайшлись і захисниці, які були “too close”, але б краще не починали.

Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай, ніби тебе ніхто не чує. Люби так, наче тебе ніколи не зраджували.

Йди тільки тоді, коли знаєш, що можеш повернутись в любий момент.

Намагайся всіх переконати у своїй правоті. Правда за тобою, якщо щиро віриш.

Краще бути ворогом хорошої людини, ніж другом поганої.

Назавжди збережи в собі маленького хлопчика. Лише так ми можемо по-дитячому радіти життю.