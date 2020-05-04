Місяць опиниться у повній фазі у четвер, 7 травня. Він буде виглядати повним протягом трьох днів - з вечора вівторка до ранку п'ятниці.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Альманах фермерського штату Мен вперше опублікував індійські назви повного місяця у 1930-х роках. Згідно з альманахом, як повний місяць у травні і другий повний місяць весни, племена алгонкінов називали його Квітковим місяцем, Кукурудзяним місяцем, Молочним місяцем.

Варто зазначити, що це остання супермісяць у 2020 році.

Термін “супермісяць” був придуманий астрологом Річардом Ноллом в 1979 році і відноситься до нової або повному місяці, яка знаходиться в межах 90% від перигею, її найближчій точці до Землі. Згідно з цим визначенням, в звичайному році може бути три або чотири повних супермісяці поспіль і три або чотири нових супермісяці поспіль.

У 2020 році чотири повних Місяця з лютого по травень відповідають цьому 90% -му порогу.