Про це повідомляється на сайті NASA.
Альманах фермерського штату Мен вперше опублікував індійські назви повного місяця у 1930-х роках. Згідно з альманахом, як повний місяць у травні і другий повний місяць весни, племена алгонкінов називали його Квітковим місяцем, Кукурудзяним місяцем, Молочним місяцем.
Варто зазначити, що це остання супермісяць у 2020 році.
Термін “супермісяць” був придуманий астрологом Річардом Ноллом в 1979 році і відноситься до нової або повному місяці, яка знаходиться в межах 90% від перигею, її найближчій точці до Землі. Згідно з цим визначенням, в звичайному році може бути три або чотири повних супермісяці поспіль і три або чотири нових супермісяці поспіль.
У 2020 році чотири повних Місяця з лютого по травень відповідають цьому 90% -му порогу.
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