Останній бій Володимира Кличка визнаний найкращим за останнє десятиліття

Про це повідомляє видання Boxing News.
Бій за титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO відбувся 29 квітня 2017 року на лондонському стадіоні Уемблі.
Поєдинок між Кличком і Джошуа, на кону якого стояли чемпіонські пояси IBF, WBA (Super) і IBO, завершився поразкою українця в 11 раунді.
У поєдинку обидва боксери в п’ятому і шостому раундах побували в нокдауні.
У 11 раунді Джошуа потрапив аперкотом в підборіддя Кличко: спортсмен впав на ринг. Через кілька секунд він піднявся, однак Джошуа знову пробив захист Кличко – другий нокдаун.
Рефері знову продовжив бій, але вже через кілька секунд Джошуа притиснув Володимира до канатів і почав забивати. Тоді рефері зупинив поєдинок.
Нагадаємо, в серпні 2017 року Володимир Кличко прийняв рішення завершити боксерську кар’єру.
Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим поєдинком 2017 року за версією журналу The Ring.
Поєдинок між чемпіоном IBF, IBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) і українцем Володимира Кличка (64-5, 53 КО) увійшов в топ-3 найбільш продаваних боїв в історії.
- Стрімінгова платформа DAZN запропонувала українському боксеру Володимиру Кличку контракт на 40 мільйонів доларів за проведення трьох поєдинків на рингу.