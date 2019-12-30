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Останній бій Володимира Кличка визнаний найкращим за останнє десятиліття

Бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим боксерським поєдинком десятиліття.

Понеділок, 30 грудня 2019, 19:00

Про це повідомляє видання Boxing News.

Бій за титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO відбувся 29 квітня 2017 року на лондонському стадіоні Уемблі.

Поєдинок між Кличком і Джошуа, на кону якого стояли чемпіонські пояси IBF, WBA (Super) і IBO, завершився поразкою українця в 11 раунді.

У поєдинку обидва боксери в п’ятому і шостому раундах побували в нокдауні.

У 11 раунді Джошуа потрапив аперкотом в підборіддя Кличко: спортсмен впав на ринг. Через кілька секунд він піднявся, однак Джошуа знову пробив захист Кличко – другий нокдаун.

Рефері знову продовжив бій, але вже через кілька секунд Джошуа притиснув Володимира до канатів і почав забивати. Тоді рефері зупинив поєдинок.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Володимир Кличко прийняв рішення завершити боксерську кар’єру.

Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим поєдинком 2017 року за версією журналу The Ring.

Поєдинок між чемпіоном IBF, IBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) і українцем Володимира Кличка (64-5, 53 КО) увійшов в топ-3 найбільш продаваних боїв в історії.

Теги: Джошуа, боксерський поєдинок, Владимир Кличко

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