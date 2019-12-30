Останній бій Володимира Кличка визнаний найкращим за останнє десятиліття

Бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим боксерським поєдинком десятиліття.

Про це повідомляє видання Boxing News.

Бій за титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO відбувся 29 квітня 2017 року на лондонському стадіоні Уемблі.

Поєдинок між Кличком і Джошуа, на кону якого стояли чемпіонські пояси IBF, WBA (Super) і IBO, завершився поразкою українця в 11 раунді.

У поєдинку обидва боксери в п’ятому і шостому раундах побували в нокдауні.

У 11 раунді Джошуа потрапив аперкотом в підборіддя Кличко: спортсмен впав на ринг. Через кілька секунд він піднявся, однак Джошуа знову пробив захист Кличко – другий нокдаун.

Рефері знову продовжив бій, але вже через кілька секунд Джошуа притиснув Володимира до канатів і почав забивати. Тоді рефері зупинив поєдинок.