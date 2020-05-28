Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Участь у святі можна взяти завтра о 12:15.

“На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято “Останнього дзвоника – 2020” організували онлайн на телеканалі “Київ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час “Останнього дзвоника” на телеканалі лунатимуть вітання, теплі слова про школу, вчителів, учнів та батьків, які особливо важливі для кожного цьогоріч.

Також впродовж дня там транслюватимуть спеціальні програми, присвячені святу “Останнього дзвоника – 2020”.