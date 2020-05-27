#Букви розповідають, як в цьому році пройде урочиста лінійка.
Традиційно останній дзвоник проводиться з останньої п’ятниці травня – в цьому році – 29-го.
Незважаючи на ослаблення карантину, яке почалося 22 травня, Міністерство освіти і науки не рекомендує проводити урочисті лінійки на подвір’ях шкіл.
“З метою запобігання поширенню коронавірусу у 2019-2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвоники та випускні вечори”.
Втім залишати школярів, в тому числі і випускників, без останнього дзвоника не будуть. Зміниться лише формат – святкування перейде в онлайн.
Крім того, кожна школа сама може вибрати, як саме відсвяткувати завершення навчального року.
Нагадаємо, що в цьому році Міносвіти скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4-х та 9-х класів.
Зовнішнє незалежне оцінювання для 11-класників залишилося обов’язковим. Навчальний рік для них завершиться 1 червня. А свої атестати про завершення школи отримають вже у серпні.
Рішення про проведення останнього дзвоника в режимі онлайн прийняла Житомирська міськрада. Також від традиційної лінійки відмовилися у Луцьку, Вінниці, Одесі, Львові, і в інших містах України. А в Пирятинської школі Полтавської області вже продзвенів “онлайн дзвінок”.
- Раніше повідомлялося, що вищі навчальні заклади, як і загальноосвітні школи, завершать навчання дистанційно в зв’язку із загальнонаціональним карантином.
- Раніше виконуюча обов’язки голови міністерства науки і освіти Любомира Мандзій розповіла про те, які зміни чекають школярів і абітурієнтів у зв’язку з введенням загальнонаціонального карантину через пандемію коронавірусу.