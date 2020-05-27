Цього року пандемія коронавірусу, оголошена ВООЗ, внесла корективи в життя школярів у всьому світі і в Україні теж. Більше двох з половиною місяців учні українських шкіл вчилися дистанційно - писали тести та контрольні. Так само дистанційно пройдуть і випускні лінійки.

#Букви розповідають, як в цьому році пройде урочиста лінійка.

Традиційно останній дзвоник проводиться з останньої п’ятниці травня – в цьому році – 29-го.

Незважаючи на ослаблення карантину, яке почалося 22 травня, Міністерство освіти і науки не рекомендує проводити урочисті лінійки на подвір’ях шкіл.

“З метою запобігання поширенню коронавірусу у 2019-2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвоники та випускні вечори”.

Втім залишати школярів, в тому числі і випускників, без останнього дзвоника не будуть. Зміниться лише формат – святкування перейде в онлайн.

Крім того, кожна школа сама може вибрати, як саме відсвяткувати завершення навчального року.

Нагадаємо, що в цьому році Міносвіти скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4-х та 9-х класів.

Зовнішнє незалежне оцінювання для 11-класників залишилося обов’язковим. Навчальний рік для них завершиться 1 червня. А свої атестати про завершення школи отримають вже у серпні.

Рішення про проведення останнього дзвоника в режимі онлайн прийняла Житомирська міськрада. Також від традиційної лінійки відмовилися у Луцьку, Вінниці, Одесі, Львові, і в інших містах України. А в Пирятинської школі Полтавської області вже продзвенів “онлайн дзвінок”.