Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проігнорував поради від народних депутатів, які готові були надати свою допомогу щодо розробки стратегічних рішень у світлі наслідків пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це заявила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона нагадала, що як тільки в Україні почалася епідемія коронавірусу, а також з’явилася необхідність розробити стратегічні шляхи виходу з економічної кризи, нардепи від різних політсили запропонували свою допомогу Уряду.

Зокрема, представники “Батьківщини”, “Голосу”, “Європейської Солідарності” і “Слуги народу”, а також парламентських депутатських груп, заявили про готовність відійти від опозиційної риторики і увійти в Антикризовий штаб, дії якого були б спрямовані на розробку реальних кроків по виходу країни з “економічної ями”.

Спочатку керівництво Ради проводило зустрічі і консультації, на яких лідери фракцій дискутували й обмінювалися думками з представниками Уряду. У Парламенті розраховували на те, що після таких зустрічей буде створено Антикризовий штаб, де розроблять конкретні стратегічні кроки.

Але днями Прем’єр-міністр повідомив про створення не антикризовий штабу, а Ради з економічного розвитку України. При цьому, жодного нардепа в цей орган не запросили.

Замість цього Раді запропонували сформувати аналітичну, дискусійну і економіко-стратегічну платформи, куди увійдуть нардепи, експерти та “всі бажаючі”.

Кондратюк сумнівається, що таким чином “комунікації запрацюють”.