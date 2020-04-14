Про це заявила віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.
Вона нагадала, що як тільки в Україні почалася епідемія коронавірусу, а також з’явилася необхідність розробити стратегічні шляхи виходу з економічної кризи, нардепи від різних політсили запропонували свою допомогу Уряду.
Зокрема, представники “Батьківщини”, “Голосу”, “Європейської Солідарності” і “Слуги народу”, а також парламентських депутатських груп, заявили про готовність відійти від опозиційної риторики і увійти в Антикризовий штаб, дії якого були б спрямовані на розробку реальних кроків по виходу країни з “економічної ями”.
Спочатку керівництво Ради проводило зустрічі і консультації, на яких лідери фракцій дискутували й обмінювалися думками з представниками Уряду. У Парламенті розраховували на те, що після таких зустрічей буде створено Антикризовий штаб, де розроблять конкретні стратегічні кроки.
Але днями Прем’єр-міністр повідомив про створення не антикризовий штабу, а Ради з економічного розвитку України. При цьому, жодного нардепа в цей орган не запросили.
Замість цього Раді запропонували сформувати аналітичну, дискусійну і економіко-стратегічну платформи, куди увійдуть нардепи, експерти та “всі бажаючі”.
Кондратюк сумнівається, що таким чином “комунікації запрацюють”.
- 8 квітня Кабінет Міністрів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об’єднає зусилля державної влади та експертного середовища.