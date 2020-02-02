Центральний банк Китаю планує інвестувати в економіку 173 мільярдів доларів (1,2 трлн. юанів), щоб подолати негативні наслідки від спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

У Центробанку КНР вважають, що такий крок допоможе забезпечити стабільність валютного ринку

“Китай планує інвестувати в свою економіку 1,2 трлн юанів (173 млрд доларів США), щоб захистити її від впливу наслідків спалаху коронавірусу”, – сказано в повідомленні.

Кошти надійдуть в понеділок, коли відкриються фондові ринки Китаю.

На думку китайських фінансових регуляторів, вплив спалаху коронавірусу на китайську економіку буде досить короткостроковими.

Наприклад, від коронавірусу постраждав туристичний сектор, адже подорожі були припинені на деякий час. Багато заводів призупинили виробництво, а компанії проінструктували співробітників працювати з дому.

Foxconn, Toyota, Starbucks, McDonald’s і Volkswagen – це лише деякі з корпоративних гігантів, які призупинили свою діяльність або закрили торгові точки по всьому Китаю через поширення вірусу.

Економіст Джордж Магнус, співробітник Китайського центру Оксфордського університету, пояснив, що розмір вливань Центрального банку відображає “заклопотаність політиків станом економіки”.

“Наслідки коронавірусу для економіки є останньою в серії невдач в економіці за останній рік, в тому числі кілька банкрутств банків, які викликали побоювання з приводу зараження, змушуючи центральний банк ставати все більш щедрим з наданням ліквідності ринків”, – сказав він.

Також в Китаї використовують інші економічні інструменти в світлі боротьби з коронавірусом. Наприклад, влада також знизила тарифи на товари, що імпортуються для використання в боротьбі з вірусами, в тому числі з США.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.