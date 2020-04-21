У Мережі опубліковано відео, яке демонструє жахливі наслідки масштабних лісових пожеж у Київській та Житомирській областях.

Відеозапис з’явився на Facebook-сторінці компанії Dronarium.

Зйомки проводилися протягом декількох днів за допомогою дрона.

“Зйомка велася на кордоні із Зоною відчуження по річці Уж, в смт Поліське, повністю знищеному селі Магдин, напівзгорілому селі Личмани. Кордон з Білоруссю. Овруцький район. Житомирська область”, – йдеться у підписі до відео.

На записі можна побачити повністю знищені вогнем будинки та дотла вигорілі гектари лісу.

После пожаров. 80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным. Репортажка “на коленке” Опубліковано Dronarium Украина Вівторок, 21 квітня 2020 р.

Ще один відеозапис, що демонструє масштаби лиха, опублікував український режисер Стас Капралов. Зйомки також велися за допомогою дрона.

“Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілось максимально передати атмосферу побаченого. За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відродилися і стали такими, якими вони були 150 років тому, навіть незважаючи на радіацію. Тепер велика частина відродженого знову знищена. Це війна людини і природи”, – написав режисер на своїй сторінці в Facebook.



Згідно з останніми даними ДСНС, у Чорнобильській зоні відчуження і Житомирській області тривають пожежі. При цьому наголошується, що загрози об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.