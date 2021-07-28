Про це повідомили на сторінці в Twitter.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювали “спільну зацікавленість щодо реалізації судової реформи без зволікань”.

“Посли підтвердили своє зобов’язання підтримати реформування та оновлення Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів”, — йдеться в заяві.

Данішевська очолює Верховний Суд з 30 листопада 2017 року, є першою жінкою на цій посаді. Також Данішевська є членкинею Вищої ради правосуддя, яка стежить за додержання суддями та прокурорами норм Конституції, законів України та професійної етики.

Зеленський та Верховний Суд

Як відомо, 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Зеленський у такий спосіб мав намір звільнити суддю Тупицького. Таким шляхом президент вчинив щодо іншого судді КСУ Олександра Касмініна.

Юрист Назар Чорний пояснював, що таке скасування указу про призначення є абсолютно незаконним. Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.

В ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного Суду. Засудженню цього рішення присвятили дві окремі заяви.

Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення суддями Верховного Суду рішення на користь Тупицького.