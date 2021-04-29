Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Неда Прайса та послів G7.

“Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектору – будь-то урядові чи державні підприємства – є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ”, – зазначив Прайс.

Водночас, посли G7 заявили, що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання.

“Посли G7 зауважують рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК “Нафтогаз”. Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов’язань України”, – йдеться в їх заяві.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді.

 