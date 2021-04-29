Посли країн "Великої сімки" та Державний департамент США прокоментували звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Неда Прайса та послів G7.

“Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектору – будь-то урядові чи державні підприємства – є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ”, – зазначив Прайс.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments – whether government or state-owned enterprises – is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Водночас, посли G7 заявили, що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання.

“Посли G7 зауважують рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК “Нафтогаз”. Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов’язань України”, – йдеться в їх заяві.

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in 🇺🇦, free from political interference, is crucial to 🇺🇦 competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді.