Посли ЄС ухвалили тимчасову угоду з Британією після Brexit

Посли урядів Європейського союзу одноголосно схвалили попередню заяву про торговельну угоду між ЄС і Великобританією.

Про це повідомив представник Ради постійних представників ЄС Себастьян Фішер в Twitter.

“Зелене світло для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року”, – написав Фішер.

Угода, яка завершила дев’ять місяців переговорів, тепер буде схвалена усіма 27 урядами ЄС у письмовій формі до 14:00 за Гринвічем у вівторок.