Посли ЄС ухвалили тимчасову угоду з Британією після Brexit

Про це повідомив представник Ради постійних представників ЄС Себастьян Фішер в Twitter.
“Зелене світло для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року”, – написав Фішер.
Угода, яка завершила дев’ять місяців переговорів, тепер буде схвалена усіма 27 урядами ЄС у письмовій формі до 14:00 за Гринвічем у вівторок.
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.
- В Європейському Союзі заявляли, що готові піти на компроміс в переговорах з Великою Британією про торговельну угоду після Brexit, якщо Лондон буде реалістичніше у своїх очікуваннях.
- 6 грудня поновилися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.