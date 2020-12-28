Посли ЄС ухвалили тимчасову угоду з Британією після Brexit

Covid-19 Україна

оновлено 28.12.2020 о 17:01

Всього:

1030374 (+4385)

Хворіють:

346796 (+4385)

Вилікувались:

665729 (+7191)

Померло:

17849 (+75)

17:54 У Фінляндії на виявили новий штам COVID-19
17:51 У Китаї ув'язнили журналістку, що висвітлювала спалах епідемії в Ухані
17:33 З'явився новий український тизер фільму Вуді Аллена «Фестиваль Ріфкіна»
16:29 У МОН назвали подробиці реєстрації на пробне ЗНО-2021
16:10 Катастрофа літака МАУ: Іран наполягає, що передав Україні техзвіт
15:51 На акції під Мінрегіоном побили поліцейського: відкрито провадження
15:19 Зеленський, Яник, Імперія і Шанель — рідкісні імена, якими українці називали дітей у 2020 році
15:06 По $300 безробітним і мораторій на виселення: Трамп підписав пакет економічної допомоги
14:21 Жителів Сіднея просять з дому дивитися традиційний новорічний феєрверк
14:18 Стало відомо, що українці хотіли би отримати в подарунок на новий рік — опитування
Партнерський матеріал
13:47 Легендарні лінійки годинників Longines
13:14 Боєць ЗСУ отримав поранення через обстріл бойовиків на Донбасі
12:10 Кількість ПЛР-тестувань знизилася, бо в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген — Степанов
10:11 AstraZeneca заявила про вдосконалення своєї вакцини проти COVID-19
09:21 Трамп нарешті підписав пакет заходів з підтримки економіки під час епідемії
08:42 За минулу добу в Україні зафіксовано 4 385 нових випадків COVID-19
08:26 Поліція назвала ім’я підозрюваного у вибуху в Нешвіллі
08:00 Перший в світі термоядерний реактор встановив рекорд підтримки температури
07:38 28 грудня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 28 грудня в Україні прогнозують дощі, пориви вітру до 30 м/с
00:59 Рекорд: Українські військові виготовили найбільший тризуб з гільз
00:01 IMDb назвала ТОП-10 серіалів 2020 року 

27 грудня

23:17 Louis Vuitton випустив фірмового повітряного змія за $10 тисяч
22:34 У Південній Кореї знову зафіксували близько 1000 нових хворих на COVID-19 за добу 
Ексклюзив
21:54 Капелюха повернули у святкову зону головної ялинки України: фото 
21:09 Загальнонаціональний карантин у Польщі: якими будуть правила в’їзду для українців?
20:07 Rocket Lake-S: що відомо про майбутні процесори від Intel з вбудованою графікою Xe
19:01 Ураган «Белла» вирує в Європі: тисячі будинків у Франції та Великій Британії знеструмлені

Посли ЄС ухвалили тимчасову угоду з Британією після Brexit

Посли урядів Європейського союзу одноголосно схвалили попередню заяву про торговельну угоду між ЄС і Великобританією.

Понеділок, 28 грудня 2020, 18:21

Про це повідомив представник Ради постійних представників ЄС Себастьян Фішер в Twitter.

“Зелене світло для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року”, – написав Фішер.

Угода, яка завершила дев’ять місяців переговорів, тепер буде схвалена усіма 27 урядами ЄС у письмовій формі до 14:00 за Гринвічем у вівторок.

  • Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.
  • В Європейському Союзі заявляли, що готові піти на компроміс в переговорах з Великою Британією про торговельну угоду після Brexit, якщо Лондон буде реалістичніше у своїх очікуваннях.
  • 6 грудня поновилися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.
Теги: Brexit, торговое соглашение, Велика Британія, ЄС

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись