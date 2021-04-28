Рішення було прийнято сьогодні, 28 квітня, на засіданні Уряду.

Таким чином Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.

Зазначається, що механізм проєкту спрямований на зменшення адміністративного навантаження та має низку переваг: усунення корупційної складової та суб’єктивного фактору під час державної реєстрації в органах державної влади.

“Пріоритетний напрямок діяльності нашого уряду – це продовження цифровізації. І Міністерство цифрової трансформації продовжує важливу роботу зі зменшення бюрократії, зокрема, шляхом впровадження зручних, швидких та якісних держпослуг. Це стосується, наприклад, послуги щодо відкриття ФОП в онлайн-режимі, якою вже скористались понад 300 тис. українців. Сьогодні ми розглянемо проєкт, який дозволить ще більше мінімізувати роль людського фактора в отриманні відповідної послуги, а, отже, її прискорити”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що після авторизації та подання заявки про відкриття ФОП через портал “Дія”, вона передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП.

“Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей”, – зазначив Малюська.

Він наголосив, що такий механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження, що, своєю чергою, надасть низку позитивних переваг:

зменшиться час на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів;

буде усунено суб’єктивний фактор під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшиться кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

скоротиться тривалість реєстраційної процедури;

буде усунено корупційні складові, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі;

зменшаться черги та кількість осіб, які фізично відвідують суб’єктів надання адмінпослуг.