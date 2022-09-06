Способи отримання кредиту
Послуги кредитування наразі пропонують різні фінансові установи. Найбільшим попитом користуються кредити у банку. І тут позичальник може розраховувати отримання досить великої суми на тривалий термін. Процентна ставка, зазвичай, встановлюється мінімальна. Однак варто відзначити і той момент, що банки висувають до позичальників серйозні вимоги. По-перше, їм потрібно зібрати солідний пакет документів. Крім паспортних даних, сюди входить довідка з місця роботи, документ, що підтверджує рівень доходів. Часто необхідне порука. Якщо ви хочете оформити кредит у банку, то обов’язковою умовою можна назвати бездоганну кредитну історію. Якщо вона буде заплямована, то вам з великою ймовірністю відмовлять у наданні позики.
Дедалі актуальнішими є послуги мікрокредитування. Їх надають МФО. Кредит онлайн є гарною альтернативою банківського кредитування. Його можуть отримати навіть люди зі зіпсованою кредитною історією. До переваг мікрокредитів варто віднести такі моменти:
- Можливість отримати мікрокредит навіть у тому випадку, якщо є прострочення за старими позиками. Мікрофінансові організації більш лояльно ставляться до своїх позичальників. Відсоток схвалення заявок досить високий. Отже, при виникненні фінансових проблем ви можете звернутися саме до мікрофінансової організації.
- Можливість взяти гроші в кредит в режимі онлайн. Це дозволяє суттєво заощадити час, оскільки не потрібно буде стояти у черзі. Термін розгляду заявки після заповнення анкети становить 10-20 хвилин. Отримати кредитні кошти ви можете на банківську картку.
- Мінімальний пакет документів для оформлення позики. Вам знадобиться лише свої паспортні дані.
Як бачите, мікропозики мають велику кількість переваг. З цієї причини до такого способу вирішення фінансових проблем вдається все більша кількість людей. Однак дуже важливо враховувати деякі моменти, щоб не потрапити до боргової ями.