Послугами кредитування іноді користуються багато наших співвітчизників. З кожним роком вони набувають все більшого поширення. Для багатьох це чудова можливість купити побутову техніку чи автомобіль, оплатити дорогі ліки чи лікування, придбати туристичну подорож. Цілі оформлення позики можуть бути різні, але суть зводиться до того, що потрібну покупку можна зробити зараз, а гроші повернути з часом.

Способи отримання кредиту

Послуги кредитування наразі пропонують різні фінансові установи. Найбільшим попитом користуються кредити у банку. І тут позичальник може розраховувати отримання досить великої суми на тривалий термін. Процентна ставка, зазвичай, встановлюється мінімальна. Однак варто відзначити і той момент, що банки висувають до позичальників серйозні вимоги. По-перше, їм потрібно зібрати солідний пакет документів. Крім паспортних даних, сюди входить довідка з місця роботи, документ, що підтверджує рівень доходів. Часто необхідне порука. Якщо ви хочете оформити кредит у банку, то обов’язковою умовою можна назвати бездоганну кредитну історію. Якщо вона буде заплямована, то вам з великою ймовірністю відмовлять у наданні позики.

Дедалі актуальнішими є послуги мікрокредитування. Їх надають МФО. Кредит онлайн є гарною альтернативою банківського кредитування. Його можуть отримати навіть люди зі зіпсованою кредитною історією. До переваг мікрокредитів варто віднести такі моменти:

Можливість отримати мікрокредит навіть у тому випадку, якщо є прострочення за старими позиками. Мікрофінансові організації більш лояльно ставляться до своїх позичальників. Відсоток схвалення заявок досить високий. Отже, при виникненні фінансових проблем ви можете звернутися саме до мікрофінансової організації.

Можливість взяти гроші в кредит в режимі онлайн. Це дозволяє суттєво заощадити час, оскільки не потрібно буде стояти у черзі. Термін розгляду заявки після заповнення анкети становить 10-20 хвилин. Отримати кредитні кошти ви можете на банківську картку.

Мінімальний пакет документів для оформлення позики. Вам знадобиться лише свої паспортні дані.

Як бачите, мікропозики мають велику кількість переваг. З цієї причини до такого способу вирішення фінансових проблем вдається все більша кількість людей. Однак дуже важливо враховувати деякі моменти, щоб не потрапити до боргової ями.