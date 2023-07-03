Джерело: Служба безпеки України.
Чоловік до 24 лютого 2022 року працював на господарському дворі релігійної установи. Він приховував свої прокремлівські погляди.
Після російського вторгнення він став активно поширювати наративи російської пропаганди у заборонених в Україні російських соцмережах “Одноклассники” та “Вконтакте”. Ще він вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ.
У зловмисника провели обшуки. Слідчі виявили телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності на користь країни-агресора.
Представника УПЦ Московського патріархату визнано винним за двома статтями: виправдовування збройної агресії РФ та колабораційна діяльність.
Покарання сягнуло позбавлення волі строком на п’ять років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади протягом 15 років.
- Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, що на Житомирщині, та повідомила їм про підозру.