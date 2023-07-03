До п'яти років ув'язнення присудили послушника Почаївської Успенської лаври через виправдовування зброї агресії Росії проти України. Ще він дискредитував воїнів ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки України.

Чоловік до 24 лютого 2022 року працював на господарському дворі релігійної установи. Він приховував свої прокремлівські погляди.

Після російського вторгнення він став активно поширювати наративи російської пропаганди у заборонених в Україні російських соцмережах “Одноклассники” та “Вконтакте”. Ще він вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ.

У зловмисника провели обшуки. Слідчі виявили телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

Представника УПЦ Московського патріархату визнано винним за двома статтями: виправдовування збройної агресії РФ та колабораційна діяльність.

Покарання сягнуло позбавлення волі строком на п’ять років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади протягом 15 років.