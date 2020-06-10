Про це в Twitter написав постійний представник України в Європейському союзі Микола Точинський.
Термін дії “кримських” санкцій проти Росії закінчується 23 червня 2020 року.
“Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використовувати COVID-19 для скасування санкцій, накладених на РФ за агресію проти України, триває.” Кримський пакет “буде продовжений ще на рік. Вдячний нашим європейським партнерам за їх незмінну підтримку Україні”, – написав Точинський.
Санкції за анексію Криму проти Росії були введені в червні 2014 року, і щорічно один продовжуються. Останній раз їх продовжили 12 червня 2019 року.
Згідно з процедурою, тепер рішення має бути затверджене Радою ЄС і оприлюднено в офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.
Санкції ЄС – це індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України, а також економічні санкції.
Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на: імпорт в ЄС товарів з Криму; інвестиції в Крим; міжнародний туризм до Криму; експорт товарів і технологій до Криму.
- Раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор звернувся до Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з триваючою агресією Росії стосовно України.
- У лютому президент США Дональд Трамп прийняв рішення на рік продовжити антиросійські санкції за анексію півострова Крим Російською Федерацією.