Посли Європейського союзу (ЄС) підтримали рішення продовжити "кримський пакет" санкцій проти Росії ще на один рік.

Про це в Twitter написав постійний представник України в Європейському союзі Микола Точинський.

Термін дії “кримських” санкцій проти Росії закінчується 23 червня 2020 року.

“Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використовувати COVID-19 для скасування санкцій, накладених на РФ за агресію проти України, триває.” Кримський пакет “буде продовжений ще на рік. Вдячний нашим європейським партнерам за їх незмінну підтримку Україні”, – написав Точинський.

Санкції за анексію Криму проти Росії були введені в червні 2014 року, і щорічно один продовжуються. Останній раз їх продовжили 12 червня 2019 року.

Згідно з процедурою, тепер рішення має бути затверджене Радою ЄС і оприлюднено в офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Санкції ЄС – це індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України, а також економічні санкції.

Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на: імпорт в ЄС товарів з Криму; інвестиції в Крим; міжнародний туризм до Криму; експорт товарів і технологій до Криму.