Посли Франції та Німеччини пояснили МЗС ідею саміту ЄС з Путіним: деталі

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
Під час зустрічі українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України та не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей.
Водночас посли країн запевнили, що це була лише ідея для обговорення у контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії. Проте цю ідею не підтримали.
“Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності й суверенітету нашої держави. Сторони домовилися, що подібні питання обговорюватимуться з Україною перед їх оприлюдненням”, – заявили в МЗС.
Як відомо, лідери країн-членів Європейського Союзу на офіційному рівні не підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо саміту з президентом Росії Володимиром Путіним. Ідея Ангели Меркель та Еммануеля Макрона зустріла твердий опір серед лідерів Євросоюзу, зокрема з боку Польщі та країн Балтії.
- Потім Міністерство закордонних справ України заявило, що матиме розмову з послами Німеччини та Франції через нещодавню пропозицію Берліна і Парижа відновити саміти Росії та Європейського Союзу.