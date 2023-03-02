Посли країн "Великої сімки" наголосили на важливості повернення електронного декларування для держслужбовців, зміцнення антикорупційних інституцій та реформи СБУ.

Про це йдеться у повідомленні G7 y Twitter.

“На сьогоднішній зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком посли G7 знову наголосили на важливості повернення електронного декларування майна для державних службовців, відновлення прозорості у Верховній Раді та зміцнення антикорупційних інституцій САП та НАБУ”, – йдеться у повідомленні японського головування у Групі підтримки послів G7 в Києві у Twitter.

Окрім того, посли обговорили питання прав національних меншин в Україні та необхідність продовження реформування Служби безпеки України.

Своєю чергою, п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів країн G7.

“Відновлення прозорості та гласності у роботі парламенту – досить вже ховатися від виборців. Так само на часі – повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ і САП. Рівно як і реформування СБУ”, – написав Петро Порошенко у Facebook.

Відтак додав, що таким має бути порядок денний найближчого засідання Верховної Ради, якщо влада відповідально ставиться до позиції країн G7.

“Ці країни – наші ключові союзники у боротьбі із зовнішнім агресором і в плані внутрішніх реформ на нашому шляху до ЄС. Добре, що “Сімка” почула українську опозицію та громадянське суспільство і чітко сформулювала цей пакет нагальних рішень. Важливо тепер, щоби влада почула наших головних партнерів”, – підсумував п’ятий президент України.