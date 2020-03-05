Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Зазначається, що під час робочої поїздки до Полтавської області президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн Групи семи (G7) та Головою Представництва ЄС в Україні. У неформальній атмосфері учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України.

Зокрема, Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину. Він підкреслив, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

Зеленський подякував главам дипломатичних представництв країн Групи семи та Європейського Союзу за практичну допомогу й політичну підтримку обраного Україною шляху реформ.