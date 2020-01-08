Посли країн "Великої сімки" в Україні висловили співчуття близьким загиблих в результаті катастрофи літака в Ірані.

Про це повідомили на сторінці головування групи підтримки послів G7 в Києві.

“Посли G7 в Україні висловлюють найглибші співчуття родинам та друзям усіх загиблих в катастрофі рейсу Міжнародних Авіаліній України, яка сталася біля Тегерану сьогодні вранці”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.