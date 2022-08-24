Сьогодні, 24 серпня, представники "Енергоатому" та посли G7 обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, під час розмови керівники дипломатичних місій G7 погодилися з тим, що Росія повинна негайно вивести своїх військових і техніку із захопленої ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Сьогодні, 24 серпня 2022 року, президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін і віцепрезидент компанії Хартмут Якоб зустрілися з послами країн Великої Сімки та іншими високопосадовцями іноземних дипломатичних місій у Києві.

Під час зустрічі, яка відбулась у Посольстві Німеччини в Україні, Петро Котін поінформував присутніх щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка 4 березня цього року була захоплена російськими військовими.

Петро Котін розповів, що Росія загрожує ядерній безпеці не тільки України, а й усього світу. Окрім того, РФ погрожує можливими руйнуваннями та вибухом окупованої Запорізької АЕС.

“Наразі Росія перетворила ЗАЕС на свою військову базу і використовує її у військових цілях, розмістивши важку техніку та вибухівку безпосередньо в турбінних залах атомної станції”, – зазначив президент ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Очільник “Енергоатому” також розповів представникам G7 про надзвичайно тяжкі умови праці співробітників ЗАЕС, постійні знущання і тиск з боку окупантів. Він наголосив на тому, що від постійних обстрілів окупантами Енергодару та ЗАЕС гинуть люди, є поранені й руйнується інфраструктура міста і станції.

Натомість посли та керівники дипломатичних місій G7 погодилися з тим, що Російська Федерація повинна негайно припинити всі військові дії та вивести своїх військових і техніку із захопленої атомної станції та Енергодару, а також повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС.