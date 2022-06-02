Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Зазначається, що посли ЄС у процесі зустрічі ухвалили шостий пакет санкцій проти країни-агресорки, який раніше погодили європейський лідери. Низка обмежень містить, зокрема, часткову заборону на імпорт російської нафти.

Хоча і планувалося, що до пакету можуть увійти персональні санкції проти патріарха РПЦ Кирила, цього не сталося через заперечення Угорщини.

Речник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що давно відомо про шкоду, яку можуть заподіяти державі санкції проти патріарха Кирила.

Деталі нового пакету санкцій мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, 3 травня.