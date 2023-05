Про це інформує SkyNews.

Рішення, котре є частиною знакової угоди щодо боєприпасів, узгодженої в березні, затримувалося, оскільки учасники сперечалися відносно правил прийнятності, що розчарувало Київ у цьому процесі.

Проте Швеція, яка нині головує в ЄС, оголосила, що 3 травня посли завершили угоду.

Окрім схеми на 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів для Києва під час підготовки до контрнаступу проти Росії, Європейська комісія також запустила план використання понад 500 мільйонів євро, аби допомогти європейським збройовим компаніям оновити обладнання та збільшити виробничі потужності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

Сьогоднішні кроки є частиною триетапного плану забезпечення України 1 мільйоном снарядів та ракет протягом року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який раніше попереджав, що “ціна бездіяльності вимірюється людськими життями”, привітав сьогоднішнє рішення.

I welcome the EU’s long-awaited decision to allocate €500 million for artillery ammunition and missile production by EU defence industry. Increased production will help cover the needs of Ukrainian Armed Forces. A step we expected and a sign of lasting EU support for Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 3, 2023