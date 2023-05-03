Після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.

Про це інформує SkyNews.

Рішення, котре є частиною знакової угоди щодо боєприпасів, узгодженої в березні, затримувалося, оскільки учасники сперечалися відносно правил прийнятності, що розчарувало Київ у цьому процесі.

Проте Швеція, яка нині головує в ЄС, оголосила, що 3 травня посли завершили угоду.

Окрім схеми на 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів для Києва під час підготовки до контрнаступу проти Росії, Європейська комісія також запустила план використання понад 500 мільйонів євро, аби допомогти європейським збройовим компаніям оновити обладнання та збільшити виробничі потужності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

Сьогоднішні кроки є частиною триетапного плану забезпечення України 1 мільйоном снарядів та ракет протягом року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який раніше попереджав, що “ціна бездіяльності вимірюється людськими життями”, привітав сьогоднішнє рішення.

I welcome the EU’s long-awaited decision to allocate €500 million for artillery ammunition and missile production by EU defence industry. Increased production will help cover the needs of Ukrainian Armed Forces. A step we expected and a sign of lasting EU support for Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 3, 2023

20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона боєприпасів протягом року.

На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – на це виділили 1 мільярд євро. На другому етапі аналогічну суму виділять на укладання контрактів із виробниками снарядів, після чого держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Раніше Україна заявила, що цього року їй знадобиться 1 мільйон боєприпасів, Естонія підрахувала, що це коштуватиме приблизно 4 мільярди євро.

Стало відомо, що уряд Словенії ознайомився з підходом до спільної закупівлі боєприпасів для України. Проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар’ян Шарец.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел зазначив, що українським військам критично не вистачає боєприпасів, котрі б дали змогу швидше розпочати контрнаступ та повернути окуповані Росією території.

Своєю чергою, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що Європейський Союз має “терміново” надати Україні боєприпаси. На його думку, блок повинен закуповувати їх “скрізь, де це можливо”.

24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися “найближчими днями”.