Про це дипломати заявили на сторінці у Twitter.

“Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш успішну стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а і їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців”,- йдеться у заяві.

У грудні минулого року посли G7 обговорили з президентом України Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році та висловили свої очікування на майбутнє.