Про це дипломати заявили на сторінці у Twitter.
“Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш успішну стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а і їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців”,- йдеться у заяві.
Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів #G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку 🇺🇦. 1/2
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 7, 2022
У грудні минулого року посли G7 обговорили з президентом України Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році та висловили свої очікування на майбутнє.
- Посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні у 2022 році.
- Країни G7 та Європейський Союз чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Росія вже виключила себе із групи G8 анексувавши Крим, і поточна ескалація не полегшує ситуацію для цієї країни.
- 12 грудня група семи найбільших демократичних країн провели зустріч, метою якої було відрадити Росію від нападу на Україну. Вони попередили про страшні наслідки та закликали Москву повернутися за стіл переговорів.