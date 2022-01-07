Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік, прийняття яких є критично важливими для України.

Про це дипломати заявили на сторінці у Twitter.

“Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш успішну стійку економіку. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а і їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців”,- йдеться у заяві.

Якими будуть пріоритети роботи Групи Послів #G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку 🇺🇦. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 7, 2022

У грудні минулого року посли G7 обговорили з президентом України Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році та висловили свої очікування на майбутнє.