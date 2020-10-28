Про це повідомляє TUT.by.
Білоруський посол вже подавав у відставку – 23 вересня він написав заяву про звільнення з посади за згодою сторін, але ніякої реакції на це не отримав. Астапенко вирішив відкликати попередню заяву і тепер подає у відставку “у зв’язку з порушенням наймачем законодавства”.
“Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов’язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні в особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу”, – заявив посол.
- В ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.
- Раніше повідомлялося, що слідом за Литвою, Польщею та Німеччиною Латвія й Естонія відкликали своїх послів з Білорусі для консультацій. Представництва Латвії та Естонії висловили солідарність з колегами й заявили про неприпустимість тиску на Європейський Союз з боку білоруської влади.