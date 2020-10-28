Посол Білорусі в Аргентині (а також в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї) Володимир Астапенко вдруге за останній місяць подав у відставку, але тепер відкликав попередню заяву і змінив формулювання на "у зв'язку з порушенням наймачем законодавства".

Про це повідомляє TUT.by.

Білоруський посол вже подавав у відставку – 23 вересня він написав заяву про звільнення з посади за згодою сторін, але ніякої реакції на це не отримав. Астапенко вирішив відкликати попередню заяву і тепер подає у відставку “у зв’язку з порушенням наймачем законодавства”.

“Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов’язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні в особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу”, – заявив посол.