Посол Грузії Теймураз Шарашенідзе, якого відкликали через призначення Міхеїла Саакашвілі до Нацради з реформ, повернувся в Україну після майже річної відсутності.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

21 квітня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Грузії, під час якої сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.

Зазначається, що Боднар детально розповів про зростаюче загострення безпекової ситуації на сході України, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов’язано з провокативними і дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

Шарашенідзе, своєю чергою, висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.