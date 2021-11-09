Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі відмовився від зустрічі з нею “з огляду на політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеїла Саакашвілі й необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії”.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

Як сповіщалось, 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що колишнього грузинського президента перевели у Глданську в’язницю. Після цього народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, заявила, що це місце є “найнебезпечнішим” для Саакашвілі. Водночас Україна передала Грузії ноту протесту через переведення політика без інформування української сторони.

Людмила Денісова повідомила, що посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію у проведенні зустрічі зі нею, заявивши про “політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеїла Саакашвілі і необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії”.

Денісова розповіла, що під час зустрічі хотіла отримати пояснення щодо порушень права на життя та медичну допомогу й процесуальних прав громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

За її словами, Саакашвілі голодує вже 40 днів, з 6 листопада відмовився від прийому ліків, вітамінів і підтримуючих препаратів.

“Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я. Вчорашні дії грузинської влади щодо примусового переведення Міхеїла до пенітенціарного медичного закладу пpи установi виконання покарань № 18 м. Глдані загострили ситуацію, яка сьогодні загрожує його життю і здоров’ю”, – заявила Денісова.

Вона додала, що, за словами омбудсмена Грузії, через спротив поміщенню у заклад “Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії”.

“Ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеїла, які чутно в його камері. Дії грузинської влади та перебування Міхеіла Саакашвілі в таких умовах є порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання”, – наголосила Людмила Денісова.

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Крім цього, за словами Денісової, заклад, куди перевели Саакашвілі, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування.

Омбудсмен також закликала іноземні держави і міжнародні правозахисні організації невідкладно “відреагувати на такі дії грузинської влади і висловити вимогу відновити його права”.