Відео з’явилося у Facebook представництва ЄС в Україні.
Зокрема, посол наголосив, що він родом з Естонії, тому добре розуміє справжнє значення незалежності та звільнення з тенет імперії.
“Україна впродовж 30 років незалежності долала численні перешкоди на шляху до процвітання, а незаконна анексія Криму Росією й агресія під проводом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом”, – заявив Маасікас.
Посол зазначив, що ЄС стояв пліч-о-пліч з Україною з перших днів її Незалежності. Сьогодні Україна є одним з пріоритетних партнерів ЄС і одним з найбільших отримувачів фінансової допомоги.
“Європейський вибір і європейські прагнення України повністю визнаються Європейським Союзом. Ми підтримуємо стратегічні завдання і зовнішньополітичні пріоритети України. Ми поділяємо спільні зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції”, – зазначив Маасікас.
За словами дипломата, ЄС одностайний у солідарності з Україною та непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
“Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежної й безпечної України. ЄС є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України”, – додав Маасікас.
- Нагадаємо, що сьогодні корпорація Google присвятила спеціальний дудл Дню Незалежності України.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нового свята – Дня Української державності.
- На параді центром столиці урочисто пройшли військовослужбовці України та країн-партнерів і союзників нашої держави.