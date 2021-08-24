Відео з’явилося у Facebook представництва ЄС в Україні.

Зокрема, посол наголосив, що він родом з Естонії, тому добре розуміє справжнє значення незалежності та звільнення з тенет імперії.

“Україна впродовж 30 років незалежності долала численні перешкоди на шляху до процвітання, а незаконна анексія Криму Росією й агресія під проводом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом”, – заявив Маасікас.

Посол зазначив, що ЄС стояв пліч-о-пліч з Україною з перших днів її Незалежності. Сьогодні Україна є одним з пріоритетних партнерів ЄС і одним з найбільших отримувачів фінансової допомоги.

“Європейський вибір і європейські прагнення України повністю визнаються Європейським Союзом. Ми підтримуємо стратегічні завдання і зовнішньополітичні пріоритети України. Ми поділяємо спільні зобов’язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції”, – зазначив Маасікас.

За словами дипломата, ЄС одностайний у солідарності з Україною та непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.