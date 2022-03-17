Ізраїль не скасовував дію Угоди про безвізовий в'їзд для туристів, а нововведення з отриманням спецдозволів на виліт є тимчасовим заходом, щоб впорядкувати в'їзд біженців та репатріантів з України.

Про це сповістив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

За його словами, Ізраїль готується приймати десятки тисяч репатріантів з України (біженців, які мають право на репатріацію за законом про повернення). На це будуть спрямовані основні ресурси держави.

Люди які не мають права на репатріацію, але мають близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не поширюється квота, визначена МВС на найближчі два тижні. Питання стосовно відповідних анкет на спецдозволи уряд Ізраїлю розгляне ще через 2 тижні.

Також Бродський наголосив, що Ізраїль наразі не є “нейтральним” та підтримує Україну на тлі російської агресії.