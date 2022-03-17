Про це сповістив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
За його словами, Ізраїль готується приймати десятки тисяч репатріантів з України (біженців, які мають право на репатріацію за законом про повернення). На це будуть спрямовані основні ресурси держави.
Люди які не мають права на репатріацію, але мають близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не поширюється квота, визначена МВС на найближчі два тижні. Питання стосовно відповідних анкет на спецдозволи уряд Ізраїлю розгляне ще через 2 тижні.
Також Бродський наголосив, що Ізраїль наразі не є “нейтральним” та підтримує Україну на тлі російської агресії.
“Ми не лише підтримали резолюцію ООН, яка засуджує напад на Україну, а й стали її співавтором. Усім, хто каже, що Ізраїль “сидить на паркані”, раджу порівняти позицію Ізраїлю у 2014 році й зараз. Ізраїль не є стороною конфлікту, але чітко визначив, на чиєму боці він знаходиться”, – зауважив Михайло Бродський.
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- За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, Росія лише вдає спроби перемовин про припинення війни.
- Також заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.