Про це сповістив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

За його словами, Ізраїль готується приймати десятки тисяч репатріантів з України (біженців, які мають право на репатріацію за законом про повернення). На це будуть спрямовані основні ресурси держави.

Люди які не мають права на репатріацію, але мають близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не поширюється квота, визначена МВС на найближчі два тижні. Питання стосовно відповідних анкет на спецдозволи уряд Ізраїлю розгляне ще через 2 тижні.

Також Бродський наголосив, що Ізраїль наразі не є “нейтральним” та підтримує Україну на тлі російської агресії.

“Ми не лише підтримали резолюцію ООН, яка засуджує напад на Україну, а й стали її співавтором. Усім, хто каже, що Ізраїль “сидить на паркані”, раджу порівняти позицію Ізраїлю у 2014 році й зараз. Ізраїль не є стороною конфлікту, але чітко визначив, на чиєму боці він знаходиться”, – зауважив Михайло Бродський.