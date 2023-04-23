Про це повідомило LCI та депутат Бенджамін Хаддад.

“У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни”, — сказав китайський посол.

Експерт із Китаю паризького мозкового центру Foundation for Strategic Research Антуан Бондаз зазначив, що китайський посол заперечує існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія та Казахстан тощо. Стосовно питання Криму він заявив, що “це залежить від того, як ви сприймаєте проблему”, додавши, що це не так просто. Також він сказав, що Крим спершу був “російським”, не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Французський депутат зазначив, що з тривогою сприйняв заяву китайського посла.

“Ми з тривогою дізналися про зауваження посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи відображають ці зауваження його позицію. Ми сподіваємося, що це не так”, — сказано у заяві.

У МЗС Франції висловили повну солідарність з усіма країнами та зацікавленими партнерами, які здобули незалежність після десятиліть гноблення.