Посол України в Німеччині Андрій Мельник планує просити вибачення перед канцлером Олафом Шольцем за свою заяву щодо "ображеної ліверної ковбаси".

Про це повідомляє німецька газета Welt.

Він зауважив, що звичайно жалкував про заяву, котру зробив щодо Шольца.

“Я особисто перед ним вибачуся”, – заявив посол.

Мельник погодився, що заява була “дипломатично недоречною” і “образила багатьох людей не лише в Німеччині”. Окрім цього, заява також викликала невдоволення українського уряду та президента. Йому також довелося пояснювати сказане міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Передісторією стало рішення канцлера ФРН Шольца на початку травня поки що не відвідувати Україну. Він виправдовувався тим, що тоді федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра там не вітали, оскільки звинувачували в проросійській політиці під час його перебування на посаді міністра закордонних справ.

Мельник розкритикував позицію канцлера.

“Грати скривджену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державному”, – наголосив він.

Зрештою Шольц відвідав Україну у середині червня. Раніше Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.