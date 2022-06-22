Про це повідомляє німецька газета Welt.
Він зауважив, що звичайно жалкував про заяву, котру зробив щодо Шольца.
“Я особисто перед ним вибачуся”, – заявив посол.
Мельник погодився, що заява була “дипломатично недоречною” і “образила багатьох людей не лише в Німеччині”. Окрім цього, заява також викликала невдоволення українського уряду та президента. Йому також довелося пояснювати сказане міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.
Передісторією стало рішення канцлера ФРН Шольца на початку травня поки що не відвідувати Україну. Він виправдовувався тим, що тоді федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра там не вітали, оскільки звинувачували в проросійській політиці під час його перебування на посаді міністра закордонних справ.
Мельник розкритикував позицію канцлера.
“Грати скривджену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державному”, – наголосив він.
Зрештою Шольц відвідав Україну у середині червня. Раніше Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца приїхати в Україну.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи канцлера Олафа Шольца за відмову відвідати Київ через скасування візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив вислів “еine beleidigte Leberwurst zu spielen”. З німецької ідіома перекладається як “вдати з себе ображену дитину”. Водночас українські медіа обрали дослівний переклад та розтиражували новину “український дипломат обізвав Шольца ображеною ліверною ковбасою”.
- 16 червня лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.
- Канцлер Німеччини запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.