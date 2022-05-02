Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на МЗС у Сеулі.
Посольство Південної Кореї було евакуйовано на початку російського вторгнення, а співробітники з березня працювали в тимчасовому офісі у місті Чернівці.
У міністерстві заявили, що Кім розпочне роботу в Києві у понеділок. Також він розглядає поетапне повернення решти співробітників відповідно до майбутньої ситуації з безпекою.
“[Вони] планують виконувати завдання з дипломатичних справ та захисту громадян [південної Кореї] у тісній співпраці з українським урядом”, – наголошується у відомстві.
В українській столиці вже відкрили понад 20 посольств, серед них – ЄС, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії та Нідерландів.
- 29 квітня посол Нідерландів Єннес де Мол разом з невеликою групою співробітників посольства повернуться до столиці України.
- Нагадаємо, австрійські дипломати повернулися до столиці України вперше після початку російського вторгнення. Посольство Австрії відновлює свою роботу вже з 27 квітня.
- Працівники посольства США в Україні вже повернулись до Львова та наразі готуються до відновлення роботи у столиці.