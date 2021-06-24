Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг та посол Польщі Бартош Ціхоцький обмінялися мемами щодо виходу збірної України з футболу у плей-офф "Євро-2020".

Про це розповідають #Букви.

Нагадаємо, потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.

Тобіас Тіберг вирішив потролити українську збірну і опублікував мем, натякнувши, що за Україну все зробили шведи.

У відповідь посол Польщі опублікував свій мем з польським футболістом, у якого на обличчі читається невдоволення та презирство, і підпис: “посміхається по-польськи”.

Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.

Тепер 29 червня українська збірна зустрінеться із збірною Швеції.