Про це розповідають #Букви.
Нагадаємо, потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.
Тобіас Тіберг вирішив потролити українську збірну і опублікував мем, натякнувши, що за Україну все зробили шведи.
У відповідь посол Польщі опублікував свій мем з польським футболістом, у якого на обличчі читається невдоволення та презирство, і підпис: “посміхається по-польськи”.
Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.
Тепер 29 червня українська збірна зустрінеться із збірною Швеції.
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.
- 13 червня збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.
- Водночас 17 червня збірна України здобула дуже важливу перемогу над Північною Македонією в другому турі групового етапу Євро-2020.