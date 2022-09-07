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Посол РФ в ЄС стверджує, що присутність російських військ на ЗАЕС є «найкращою гарантією його безпеки»

Постійний представник РФ у Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що присутність російських військ на Запорізькій АЕС в Україні є "найкращою гарантією її безпеки" та наголосив на необхідності відмовитись українській стороні від силового захоплення території станції.

Середа, 7 вересня 2022, 23:41
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Про це інформує CNN.

Він намагався запевнити, що росіяни зможуть гарантувати безпеку станції.

Так, російський дипломат мав на увазі заклики Генерального директора Міжнародної організації з атомної енергії Рафаеля Гроссі створити “щит навколо периметра об’єкта” як зону безпеки для запобігання будь-якому ядерному інциденту.

Продовжуючи російські наративи, Чижов наголосив CNN, що відповідальність лежить на українцях.

“Для того, щоб Запорізька атомна електростанція була безпечною, необхідно, щоб українські сили припинили обстріли території та власне будівель та інших елементів комплексу атомної електростанції. І це забезпечить безпеку цієї найбільшої — не лише в Україні, а й у Європі — атомної електростанції”, – пояснив він.

Чижов також переконував, що поділяє стурбованість Рафаеля Гроссі та закликав, щоб українська сторона “припинила обстріли об’єкта і відмовилася від спроб його силового захоплення”.

Раніше Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”. Він пояснив, що створення зони ядерної безпеки входить до повноважень МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції та працівників, Гроссі висловив сподівання, що зможе “дуже швидко” проконсультуватися та “встановити тимчасовий захід”.

Тоді він резюмував, що “відчайдушно потрібно захистити цю атомну станцію, оскільки її обстрілюють”.є

Теги: МАГАТЕ, безпека ЗАЕС, Гроссі, ЗАЕС, посл рф в ЄС

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